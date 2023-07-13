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НовостиОбщество13 июля 2023 16:41

В Казани на месяц закроют мост для пешеходов за школой № 184

Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана
Елена СКВОРЦОВА
Мост будет разобран для поднятия на проектируемую высоту.

Мост будет разобран для поднятия на проектируемую высоту.

В Казани на месяц закроют мост для пешеходов за школой № 184. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. В ведомстве пояснили, что это связано с второй очередью строительства парка в жилом комплексе.

В своих социальных сетях администрация Советского района сообщили, что завтра, 14 июля, начнется демонтаж моста. Он будет разобран для поднятия на проектируемую высоту.

Планируется, что работы завершат к 10 августа этого года.

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