Мост будет разобран для поднятия на проектируемую высоту.

В Казани на месяц закроют мост для пешеходов за школой № 184. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. В ведомстве пояснили, что это связано с второй очередью строительства парка в жилом комплексе.

В своих социальных сетях администрация Советского района сообщили, что завтра, 14 июля, начнется демонтаж моста. Он будет разобран для поднятия на проектируемую высоту.

Планируется, что работы завершат к 10 августа этого года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram