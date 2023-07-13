Планируется, что общий объем доходов составит более 370 млрд рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год увеличен до 45,4 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

По предложенному законопроекту, доходная часть увеличена на 26,5 млрд, а расходная на 44,8 млрд. Планируется, что общий объем доходов составит более 370 млрд рублей.

Собственные расходы республики увеличились на 40,8 млрд рублей. На инвестиционные проекты увеличились на 7 млрд, на софинансирование нацпроектов на 6 млрд. На социально значимые мероприятия и программы капремонта и строительства на 5 млрд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram