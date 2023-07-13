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НовостиОбщество13 июля 2023 16:25

Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год увеличен до 45,4 млрд рублей

Об этом рассказал министр финансов республики Радик Гайзатуллин
Елена СКВОРЦОВА
Планируется, что общий объем доходов составит более 370 млрд рублей

Планируется, что общий объем доходов составит более 370 млрд рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год увеличен до 45,4 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

По предложенному законопроекту, доходная часть увеличена на 26,5 млрд, а расходная на 44,8 млрд. Планируется, что общий объем доходов составит более 370 млрд рублей.

Собственные расходы республики увеличились на 40,8 млрд рублей. На инвестиционные проекты увеличились на 7 млрд, на софинансирование нацпроектов на 6 млрд. На социально значимые мероприятия и программы капремонта и строительства на 5 млрд.

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