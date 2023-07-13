27% от общего количества выпускников набрали от 80 до 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Набережных Челнов показали лучшие результаты по 11 предметам при сдаче ЕГЭ. Об этом рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин. Он отметил, что результаты выше средних по Татарстану.

27% от общего количества выпускников набрали от 80 до 100 баллов. Лучше всего показали себя выпускники, которые сдавали экзамены по химии и литературе.

Он также отметил, что в городских высших учебных заведениях есть более 1,6 тысячи бюджетных мест. Больше всего выпускников выбрали педагогические вузы — 43 человека. Это одна из самых популярных специальностей.

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