Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 16:01

Школьники Набережных Челнов показали лучшие результаты по 11 предметам при сдаче ЕГЭ

Об этом рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин
Елена СКВОРЦОВА
27% от общего количества выпускников набрали от 80 до 100 баллов

27% от общего количества выпускников набрали от 80 до 100 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники Набережных Челнов показали лучшие результаты по 11 предметам при сдаче ЕГЭ. Об этом рассказал начальник Управления образования Рустем Хузин. Он отметил, что результаты выше средних по Татарстану.

27% от общего количества выпускников набрали от 80 до 100 баллов. Лучше всего показали себя выпускники, которые сдавали экзамены по химии и литературе.

Он также отметил, что в городских высших учебных заведениях есть более 1,6 тысячи бюджетных мест. Больше всего выпускников выбрали педагогические вузы — 43 человека. Это одна из самых популярных специальностей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram