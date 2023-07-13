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НовостиОбщество13 июля 2023 15:26

В Татарстане до 2025 года продлили сниженные налоги по «упрощенке»

Такой закон приняли на 45-м заседании Госсовета республики
Елена СКВОРЦОВА
Законопроект разработан для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

Законопроект разработан для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане до 1 января 2025 года продлили сниженные налоги по «упрощенке». Такой закон приняли на 45-м заседании Госсовета республики.

Как рассказал депутат Геннадий Глушков, законопроект разработан для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Так, ставка в 5%предусмотрена для тех налогоплательщиков, у которых за налоговый период 70% доходов составили от деятельности на обрабатывающем производстве, а также от деятельности, связанной с газом, водой и электроэнергией. Для остальных налог составляет 10%.

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