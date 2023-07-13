Жителя Набережных Челнов приговорили к 17 годам колонии за убийство камазовца

Он спрятал тело, забрал паспорт, но перед этим отрезал у него палец, чтобы разблокировать телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Набережных Челнов приговорили к 17 годам колонии особого режима за убийство камазовца. Об этом сообщили в Набережночелнинском городском суде.

Напомним, что преступление было совершено в апреле 2022 года. Двое коллег встретились в промзоне. 47-летний мужчина попросил у второго, которому было 26, занять денег. Однако тот отказался. После чего между ними завязался спор. Подсудимый нанес своему коллеге несколько ударов ножом в грудь. Затем он спрятал тело, забрал паспорт, но перед этим отрезал у него палец, чтобы разблокировать телефон. Написал сообщение от его имени, что не выйдет на работу и снял с его счета 37 тысяч рублей.

Его также признали виновным в причинении материального ущерба другому человеку. Он оформил на него кредит в размере 383 тысяч рублей.

Подробности жуткой истории здесь.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram