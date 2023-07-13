В Татарстане гендиректора «Фортресс-Д» подозревают в неуплате 80 млн налогов

В 2021 году 43-летний гендиректор фирмы внес в налоговые декларации сведения о 9 фиктивных сделках

В Татарстане гендиректора «Фортресс-Д» подозревают в неуплате 80 млн рублей налогов. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета республики.

Как сообщили сотрудники ведомства, в 2021 году 43-летний гендиректор фирмы внес в налоговые декларации сведения о 9 фиктивных сделках с контрагентами. Его удалось задержать благодаря работе с полицейскими и сотрудниками налоговой службы республики.

На сегодняшний день ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

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