Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся в следующем году

Фарид Мухаметшин заявил, что не планирует выдвигаться на пост спикера Госсовета Татарстана в 2024 году. Он добавил, что перед принятием окончательного решения посоветуется с главой республики Рустамом Миннихановым и государственным советником Минтимером Шаймиевым. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

«Жена сказала, хватит. Посмотрим, какая будет ситуация, какая обстановка будет в стране. Думаю, что надо будет готовить человека, который будет избран депутатом и председателем, а пока работаем», — сказал он.

Напомним, что выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся в следующем году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram