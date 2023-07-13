Инициативу озвучил предприниматель Ильнар Хамидуллин. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане может появиться отель-самолет на берегу волги. Инициативу озвучил предприниматель Ильнар Хамидуллин на встрече с раисом республики Рустамом Миннихановым.

Хамидуллин отметил, что купить корпус самолета не так просто, поэтому он попросил главу республики помочь с поиском подходящего варианта. По словам предпринимателя, в аэропорту Казани есть несколько корпусов, которые сегодня простаивают и ржавеют.

Глава Татарстана поддержал идею и пообещал узнать, можно ли что-то сделать. Появление нового отеля может помочь решить проблему нехватки мест в гостиницах.

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