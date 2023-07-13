Полицейские Казани обеспечат общественный порядок на матче Суперкубка России

Перед началом мероприятия все участники пройдут процедуру досмотра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани сотрудники полиции, Росгвардии и представители частных охранных организаций обеспечат общественный порядок в период проведения Суперкубка России по футболу. Матч пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

Перед началом мероприятия все участники пройдут процедуру досмотра, поэтому болельщиков просят заранее прибыть на стадион. Зрителям также запрещается на стадионе:

- Находиться в состоянии опьянения;

- Создавать угрозу собственной безопасности и безопасности других;

- Бросать предметы в зрителей, участников соревнований и в других людей;

- Скрывать лица и затруднять установление личности;

- Наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения;

- Проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением соревнований, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Ранее стало известно, что «Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят на Суперкубке России в Казани.

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