Татарстан первым в России ввел штраф до 500 тысяч рублей за запуск беспилотников

Ограничения призваны сократить риски потенциальных угроз.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 13 июля, на заседании Госсовета Татарстана одобрили законопроект о крупных штрафах за использование беспилотников на территории республики. Ограничения продлятся до снятия уровня базовой готовности.
С инициативой выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков - ее поддержали единогласно. За запуск беспилотников гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, компаниям - до 500 тысяч рублей.
Ограничения призваны сократить риски потенциальных угроз для объектов на территории Татарстана и жителей республики. Ожидается, что регулирование дисциплинирует население в столь непростое время и обеспечит неукоснительное исполнение закона.
Ранее батальонам «Тимер» и «Алга» передали беспилотники, разработанные казанскими учеными.
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