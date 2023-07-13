Мэр Казани проверил ход капремонта моста по улице Назарбаева

По словам градоначальника, специалисты вовремя выявили трещины в опорах. Фото: Мэрия Казани

Мост по улице Назарбаева планируют капитально отремонтировать на месяц раньше - к октябрю этого года. Ход работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, мост через озеро Кабан - это одна из важнейших транспортных артерий в центре города. Специалисты вовремя выявили трещины в опорах, поэтому сейчас на объекте работают от 20 до 40 человек.

Мост расширят до восьми полос, что позволит разгрузить транспортный поток. При этом основные работы здесь уже завершили, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее в Казани до конца года закрыли тротуар возле моста по улице Назарбаева.

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