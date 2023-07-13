Конституционный совет Татарстана возглавил Ильгиз Гилазов

Конституционный совет состоит из трех членов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В четверг, 14 июля, на заседании Госсовета Татарстана утвердили состав конституционного совета региона. Возглавил новый орган экс-председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов.

Конституционный совет состоит из трех членов. Напомним, что глава Татарстана подписал закон о создании нового органа еще в июне этого года. Рустам Минниханов выдвинул на пост председателя кандидатуру Гилазова, потому что тот зарекомендовал себя как высококвалифицированный юрист.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил включить в совет председателя судебной коллегии ВС республики по административным делам Романа Гафарова и экс-зампредседателя Конституционного суда Татарстана Эльмиру Мустафину.

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