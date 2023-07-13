Минниханов пояснил, почему Татарстан должен выпускать по 20 Ту-214 в год

Минниханов уверен, что Татарстан с поставленной задачей справится. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов пояснил, почему республика должна выпускать по 20 Ту-214 в год. По его мнению, поставив такую задачу, руководство страны подтвердило свое доверие региону.

Минниханов уверен, что Татарстан с поставленной задачей справится. Такого показателя республика должна достичь в течение десяти лет. Власти уже знают, как это можно сделать.

При этом самолеты постепенно переходят на российские комплектующие. Однако несколько компонентов еще являются зарубежными.

Напомним, в Казани самолет Ту-214 продадут всем желающим за 747 миллионов рублей.

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