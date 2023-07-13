В Агрызе из-за погодных условий ввели режим ЧС

366 домов остались без электричества, но ближе к 22:00 проблему решили. Фото: @lenarnurgaynov

В Агрызе из-за неблагоприятных погодных условий ввели режим чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписал глава района, сообщает пресс-служба администрации города.

Руководитель исполкома района Ленар Нургаянов выехал с рабочей поездкой в Минстрой Татарстана. Главной темой стало обсуждение последствий урагана. Так, 366 домов остались без электричества, но ближе к 22:00 проблему решили. Теперь остались лишь локальные проблемы, борьба с которыми ведется.

Как отметил Нургаянов, все городские и аварийные службы работают. Также по своей инициативе на расчистку прилегающих территорий вышли трудовые коллективы.

Отметим, в Агрызе повреждено 18 многоквартирных домов, 15 социальных объектов, 34 частных строения. Сумму причинного ущерба пока не называют.

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