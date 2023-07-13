В Госдуме не поддержали идею Татарстана о распределении выпускников вузов

Поправки предлагали внести в закон «Об образовании». Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госдуме России не поддержали идею Татарстана о распределении выпускников вузов. Поправки предлагали внести в закон «Об образовании».

Согласно предложенным поправкам, выпускники-бюджетники подлежат трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации. В случае отказа он должен возместить стоимость обучения государству. При этом срок трудовой деятельности составит три года.

Однако законопроект получил два отрицательных отзыва. В первом говорилось о том, что уже достаточно существующих механизмов целевого обучения. Во втором указали на ограничение прав на общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования и право на свободный труд.

Напомним, ранее мы рассказали, в какие государственные вузы Казани можно поступить после 11 класса, что нужно для поступления, а также где и как подать заявление.

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