В Болгаре состоится фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении»

По словам Аюповой, в данное время развивается множество культурных площадок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Болгаре 15 июля состоится фестиваль «Возрождение: Эпос в современном прочтении». Гостей и жителей города ждут показы спектаклей по мотивам эпосов народов мира, выступления современных фолк-музыкантов, творческие лаборатории и ярмарки. Об этом сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

Как отметила министр, фестиваль соберет более 50 тысяч участников. Открытие состоится в 18:00. Хедлайнером мероприятия станет заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова.

Напомним, в Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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