Госсовет Татарстана 13 июля проведет заключительное заседание весенней сессии

Парламентарии на заседании рассмотрят 23 вопроса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсовет Татарстана 13 июля проведет заключительное 45-е заседание весенней сессии. На нем депутаты подведут итоги работы в первом полугодии 2023 года, сообщает пресс-служба местного парламента.

Парламентарии на заседании рассмотрят 23 вопроса. Речь идет о 14 проектах республиканских законов, четырех проектах федеральных законов, а также поправки к закону об ответственном обращении с животными.

Кроме того, на первом чтении обсудят законопроект Кабмина республики о такси с новыми правилами рынка, которые могут спровоцировать рост цен. Также один из государственных деятелей выступит с докладом о транспортном обеспечении жителей республики.

Напомним, Госсовет Татарстана предложил распространить КоАП на покинувших Россию граждан.

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