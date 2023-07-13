Оркестр из Набережных Челнов просит проверить деятельность филармонии

Деятели культуры пожаловались на необоснованность распределения премий.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Набережных Челнах джазовый оркестр «Визит» просит провести проверку деятельности филармонии. Этим вопросом займется Татарский комитет профсоюза работников культуры.
Участники оркестра собрали подписи на имя председателя городского комитета профсоюза Ильсии Загидуллиной. В документе они потребовали остановить процесс реорганизации МАУК «Джазовый оркестр «Визит».
Кроме того, деятели культуры пожаловались на необоснованность распределения премий. По их мнению, они недополучили 400 тысяч рублей.
Напомним, в Казани военный оркестр Росгвардии устроил для женщин музыкальный флешмоб.
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