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НовостиОбщество13 июля 2023 7:47

Оркестр из Набережных Челнов просит проверить деятельность филармонии

Этим вопросом займется Татарский комитет профсоюза работников культуры
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Деятели культуры пожаловались на необоснованность распределения премий.

Деятели культуры пожаловались на необоснованность распределения премий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах джазовый оркестр «Визит» просит провести проверку деятельности филармонии. Этим вопросом займется Татарский комитет профсоюза работников культуры.

Участники оркестра собрали подписи на имя председателя городского комитета профсоюза Ильсии Загидуллиной. В документе они потребовали остановить процесс реорганизации МАУК «Джазовый оркестр «Визит».

Кроме того, деятели культуры пожаловались на необоснованность распределения премий. По их мнению, они недополучили 400 тысяч рублей.

Напомним, в Казани военный оркестр Росгвардии устроил для женщин музыкальный флешмоб.

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