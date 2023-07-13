Оркестр из Набережных Челнов просит проверить деятельность филармонии

Деятели культуры пожаловались на необоснованность распределения премий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах джазовый оркестр «Визит» просит провести проверку деятельности филармонии. Этим вопросом займется Татарский комитет профсоюза работников культуры.

Участники оркестра собрали подписи на имя председателя городского комитета профсоюза Ильсии Загидуллиной. В документе они потребовали остановить процесс реорганизации МАУК «Джазовый оркестр «Визит».

Кроме того, деятели культуры пожаловались на необоснованность распределения премий. По их мнению, они недополучили 400 тысяч рублей.

Напомним, в Казани военный оркестр Росгвардии устроил для женщин музыкальный флешмоб.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram