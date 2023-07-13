В Татарстане зафиксировано четыре случая менингококка

Заразиться можно не только от больного человека, но и от здоровых хронических носителей менингококка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане в текущем году зафиксировано четыре случая заболевания менингококковой инфекцией. Статистику озвучили в республиканском Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, два случая зарегистрированы в Зеленодольском районе, по одному – в Набережных Челнах и Пестречинском районе.

«Лицам, имеющим тесный контакт с заболевшими, проводится химиопрофилактика и вакцинопрофилактика многокомпонентной вакциной против менингококковой инфекции», — цитирует «Бизнес Онлайн» специалиста ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что заразиться можно не только от заболевшего человека, но и от здоровых хронических носителей менингококка.

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