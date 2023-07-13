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НовостиОбщество13 июля 2023 7:19

В казанском микрорайоне построят школу за 934 миллиона рублей

Ее планируют возвести менее чем за полгода
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Принять участие в тендере можно до 20 июля.

Принять участие в тендере можно до 20 июля.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В казанском микрорайоне «Салават Купере» построят школу на 1501 мест за 934,6 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, от подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные работы, установить оборудование, типовое ограждение, разместить при въезде на территорию строительной площадки информационный щит строительного объекта, обустроить временные пешеходные тротуары.

Кроме того, исполнитель должен благоустроить прилегающую к школе территорию, а также восстановить прилегающие к ней зеленые насаждения. Эти работы необходимо завершить к 12 декабря.

Отметим, принять участие в тендере можно до 20 июля. Победителя определят 24 июля.

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