В Казань с вооруженной охраной приедет выставка в честь Рафаэля Санти

Общая страховая стоимость экспонатов превышает 272 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казань из Санкт-Петербурга приедет выставка «Рафаэль. Версии», посвященная творчеству итальянского живописца Рафаэля Санти. Экспонаты доставят в опломбированном фургоне с вооруженной охраной. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В столицу Татарстана привезут 54 произведения русского и зарубежного искусства. Это работы учеников Императорской Академии художеств. Основная часть выставки будет состоять из картин живописцев Карла Брюллова, Федора Бруни, Петра Басина, Антона Лосенко.

Общая страховая стоимость экспонатов превышает 272 миллиона рублей. А на их транспортировку выделят 1,7 миллиона рублей. Средства направят из республиканского бюджета.

Выставку должны привезти в столицу республики в сентябре. А обратно она вернется в марте.

Напомним, в Казани открылась мультимедийная выставка об истоках событий на Украине.

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