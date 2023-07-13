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НовостиНедвижимость13 июля 2023 4:50

В Казани приостановлено благоустройство бульвара по улице Серова

Причину такого решения назвали в мэрии города
Адам САГАЛ
Перед продолжением работ нужно провести некоторые исследования

Перед продолжением работ нужно провести некоторые исследования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани временно приостановлены работы по благоустройству бульвара по улице Серова. На его территории обнаружили не несущие грунты, поэтому перед продолжением нужно провести некоторые исследования.

«В парке выявлены не несущие грунты и чтобы избежать провалов и вспучиваний требуется проведение дополнительных мероприятий в части усиления конструкций дорожных одежд», – пояснили в мэрии Казани.

Отметим, что бульвар по улице Серова стал победителем в голосовании за общественные пространства, которые планируют благоустроить.

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