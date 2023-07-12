Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Йошкар-Олы расскажет о зачислении детей в 1 класс в прямом эфире. Мероприятие анонсирует центр управления регионом.

Сообщается, что 14 июля в 14:00 гостем прямого эфира в официальной группе ВК ЦУР станет Евгений Маслов, мэр столицы Марий Эл. Глава города ответит на актуальные вопросы, которые интересуют жителей.

Оставить вопрос по теме эфира можно в комментариях под постом в группе ВК ЦУР. Ответ на него озвучат во время трансляции.

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