5 детских садов Казани откроют после капремонта в августе

ФОТО: kzn.ru

Пять детских садов Казани откроют после капремонта в середине августа, об этом рассказали в пресс-службе столицы Татарстана.

Сообщается, что ремонтные работы в настоящее время ведутся, как в крупных образовательных учреждения на 220 мест, так и в детсадах для детей с особенностями здоровья, рассчитанных на 40 человек.

В некоторых из них производят замену коммуникаций и кровли, в других – укрепляют балки и ремонтируют входные группы. Работы во всех детских садах ведутся масштабные.

В мэрии утоняют, что за последние 10 лет в городе капитально отремонтировали 86 детских садов.

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