На набережной в Казани с 15 июля запускаются вечера быстрых знакомств

Фото: Иван МАКЕЕВ

На набережной озера Кабан в Казани с 15 июля запускаются вечера быстрых знакомств, об этом сообщает телеграм-канал дирекции парков и скверов города.

Первая встреча состоится 15 июля в 7 часов вечера. На мероприятие приглашаются все желающие – возраст и пол не имеют значения.

Сообщается, что на время вечера участники будут делиться на пары, у каждой из них состоится 5-минутное общение. Пары будут меняться, пока все участники не поговорят друг с другом.

В конце встречи все участники пришлют имена собеседников, с которыми они хотят продолжить общение. Позже организаторы вышлют им контакты людей, с которыми у них случилось совпадение.

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram