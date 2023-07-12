В Татарстане из-за непогоды без электричества остаются свыше 5 тысяч человек

ФОТО: ГУ МЧС России по Татарстану

В городе Агрыз Татарстана из-за непогоды без электричества остались свыше 5 тысяч человек. Данные на 17:00 опубликовало республиканское ГУ МЧС России.

Так, к 5 вечера 12 июля отключенными от электроснабжения продолжают оставаться 230 жилых домов с населением 5430 человек. Отмечается, что 527 из них дети.

Сообщается, что из-за урагана пострадало в общей сложности 18 многоквартирных домов, 34 – частных. Повреждения получили социально значимые объекты, а также деревья.

Ориентировочно электричество в повреждённых домах будет восстановлено к 9 часам вечера.

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