В Кировском и Московском районах Казани отремонтировали дома на 71%

ФОТО: kzn.ru

В Кировском и Московском районах Казани на сегодняшний день отремонтировали многоквартирные дома на 71%, об этом рассказывают в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Капремонт должен быть завершен до 1 ноября, сезонные работы планируют закончить до 15 августа. За это время должно быть отремонтировано 60 домов.

В целом в Казани в этом году ремонт будет проведен в 223 домах, в них проживает порядка 60 тысяч жителей. Помимо ремонта фасадов, окон и дверей, в планах имеется благоустройство дворовой территории.

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