В Татарстане подготовили проект «Золотые годы» для улучшения жизни пенсионеров

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане подготовили проект «Алтын еллар-Золотые годы» для повышения качества жизни пенсионеров. Соответствующие постановление обнародовала пресс-служба Раиса республики.

В настоящее время проект проходит экспертизу. Он должен быть реализован в течение двух лет, до 2025 года.

В программе мероприятий - секции и клубы для пожилых людей, открытие 9 общественных пространств, туристические маршруты, экскурсии, обучение пенсионеров и другое.

Проект нацелен на увеличение продолжительности жизни пожилых людей.

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