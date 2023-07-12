В Казани трамваи №1, 6, 8 временно приостановят движение

Трамваи по этим маршрутам не будут курсировать с 12 по 13 июля. Фото: Мэрия Казани

В Казани временно приостановят движение трамваев №1, 6 и 8. Связано это с тем, что на остановке станции метро «Авиастроительная» будут заменять остродефектные рельсы.

Трамваи по этим маршрутам не будут курсировать с 12 июля 20.30 до 13 июля 5.00. МУП «Метроэлектротранс» попросил жителей и гостей Казани учесть ограничения при планировании маршрута.

Напомним, ранее МУП «Метроэлектротранс» представил новый логотип и фирменный стиль.

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