В Набережных Челнах стобалльникам ЕГЭ вручили по 10 тысяч рублей

26 учеников в Набережных Челнах сдали ЕГЭ на высший результат. Фото: пресс-служба мэра Набережных Челнов

В среду, 12 июля, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел традиционную встречу с выпускниками школ, которые показали лучшие результаты на ЕГЭ. Глава города поблагодарил учителей за подготовку и обучение школьников.

«Безусловно, все у вас получится при одном единственном условии - нужно много работать! Других рецептов не было, нет и не будет», - сказал напутственные слова выпускникам Наиль Магдеев.

26 учеников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в Набережных Челнах, получили премию от мэра в размере 10 тысяч рублей. Учителя и директора школ также удостоились денежного вознаграждения, сообщает пресс-служба главы города.

Ранее лицеист Тимур Москвин раскрыл секрет максимальных результатов на ЕГЭ по химии и биологии.

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