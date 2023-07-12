Оборот туротрасли Татарстана превысил 40 миллиардов рублей

Туротрасль растет быстрее по темпам, чем традиционные отрасли экономики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оборот туристической отрасли Татарстана превысил 40 миллиардов рублей - это те средства, которые гости тратят, приезжая в республику. Такую статистику в интервью «ОТР» привел председатель госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

По словам председателя, туротрасль растет быстрее по темпам, чем традиционные отрасли экономики. В Татарстане также очень развит загородный туризм, который включает в себя парк-отели и глэмпинги.

Ранее Сергей Иванов заявил, что в Татарстане не хватает гостиниц для размещения туристов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram