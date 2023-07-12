Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика12 июля 2023 12:27

Оборот туротрасли Татарстана превысил 40 миллиардов рублей

Столько денег потратили гости республики?
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Туротрасль растет быстрее по темпам, чем традиционные отрасли экономики.

Туротрасль растет быстрее по темпам, чем традиционные отрасли экономики.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оборот туристической отрасли Татарстана превысил 40 миллиардов рублей - это те средства, которые гости тратят, приезжая в республику. Такую статистику в интервью «ОТР» привел председатель госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

По словам председателя, туротрасль растет быстрее по темпам, чем традиционные отрасли экономики. В Татарстане также очень развит загородный туризм, который включает в себя парк-отели и глэмпинги.

Ранее Сергей Иванов заявил, что в Татарстане не хватает гостиниц для размещения туристов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram