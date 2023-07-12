В Татарстане составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий

Одни их самых высоких зарплат в июле предлагают специалистам в IT-сфере Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане одни их самых высоких зарплат в июле предлагают специалистам в IT-сфере. Так, Web-разработчик уровня middle может получать 130 000 рублей. В обязанности специалиста входит работа в команде над веб-проектами компании, разработка микросервисов на Laravel, 1С-Bitrix, настройка интеграций со сторонними сервисами, доработка текущих проектов и работа с BigData. Работодателю важно, чтобы кандидат имел опыт работы с RESTful сервисами, хорошее знание MySQL, умел оптимизировать SQL-запросы. Обязательные требования — знание языков программирования PHP, JavaScript, SQL, HTML, CSS, Git, понимание технологий и стандартов AJAX, REST, JSON/XML, способность разобраться в чужом коде для внесения изменений.

Доход до 110 000 рублей доступен региональному менеджеру. Специалисту предстоит привлекать новых клиентов, работать с дилерами и торговыми компаниями, заключать договоры, контролировать документооборот. Кандидат должен иметь опыт работы менеджером по продажам от 2 лет, развитые навыки обучения и развития торгового персонала, быть доброжелательным в общении с коллегами и клиентами, уметь работать с большим объемом информации.

В Казани также ищут помощника генерального директора с зарплатой от 100 000 рублей. В повседневные задачи входит контроль коммуникаций, мониторинг и отбор закупок, поиск поставщиков товаров и услуг для нужд компании и анализ их предложений, получение и отправка грузов, помощь в воспитании ребенка. Идеальный кандидат — обучаем, обладает soft skills, заинтересован в работе, коммуникабелен, добросовестен и не трудоустроен параллельно в другом месте.

От 92 000 рублей может зарабатывать повар в Казани. В обязанности такого специалиста входит поддержание необходимого запаса сырья и полуфабрикатов, соблюдение норм товарного соседства и правил маркировки, а также высокая скорость отдачи блюд. Кандидат должен иметь опыт работы не менее 1 года в должности повара в ресторанах или кафе с высокой проходимостью, профильное образование и навыки работы с технико-технологическими картами.

Вакансия ведущего архитектора в Казани предполагает доход от 80 000 рублей. Сотруднику предстоит проводить проверку концепций, проектной документации, разделов ПСО и материалов для маркетинга от подрядной и иных организаций, системный анализ рынка строительных материалов и применяемых технологий, а также участвовать в конференциях и корпоративных программах по внедрению новых подходов в проектировании. Среди обязательных требований к кандидату — высшее образование в сфере промышленности и гражданского строительства, опыт работы не менее 5 лет, знание норм и правил проектирования и технологии строительного производства, а также владение программами Revite, AutoCad.

Вакансии проанализировали специалисты сервиса Работа.ру.

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