В Набережных Челнах скончался бывший криминальный авторитет Сергей Рябчиков

Сергей Рядчиков жил в Набережных Челнах с 1997 года

В Набережных Челнах скончался 68-летний бывший криминальный авторитет Сергей Рябчиков. В 80-х годах он входил в казанскую ОПГ «Тяп-Ляп». Позже переехал автоград, где жил с 1997 года.

Ранее мы сообщали, чем запомнилась группировка «Тяп-Ляп». Ее принято считать одной из первых ОПГ в СССР.

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