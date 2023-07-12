Власти Агрыза провели оперативное совещание по последствиям урагана

Оперативное совещание прошло под руководством главы Агрызского района Ленара Нургаянова. Фото: пресс-служба Агрызского района

В среду, 12 июля, в Агрызе состоялось оперативное совещание по последствиям урагана под руководством главы района Ленара Нургаянова.

Коммунальные службы ликвидируют обрывы линий электропередач, устраняют повреждения на светофорах, восстанавливают дорожные знаки и остановки, убирают с проезжей части и тротуаров поваленные деревья.

В районе создана комиссия по устранению последствий стихии. Работы ведут сотрудники МЧС, аварийные бригады и строительные организации. Дополнительные бригады приедут на помощь из Елабуги, сообщает пресс-служба Агрызского района.

Напомним, в Агрызе прошел ураган, который снес деревья, повредил крыши и фасады домов, а также оставил без электричества ряд улиц.

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