В Татарстане стартует прием заявлений на добычу пернатой дичи

Прием заявлений стартует одновременно, вне зависимости от вида пернатой дичи. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

С 14 июля в Татарстане начнут принимать заявления на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступные охотничьи угодья. Для этого необходимо обратиться в любой офис МФЦ на территории республики.

С собой необходимо иметь само заявление на получение разрешения, оригиналы паспорта и охотничьего билета, квитанции об уплате госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира (при охоте на глухаря и тетерева).

Прием заявлений стартует одновременно, вне зависимости от вида пернатой дичи и сроков охоты, сообщает пресс-служба госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Ранее в Татарстане задумались над тем, чтобы разрешить охоту на бакланов из-за уничтожения ими рыбы.

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