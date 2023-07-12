В Агрызе ураган снес крыши и повредил урожай

Последствия урагана. Фото: МЧС Татарстана

В среду, 12 июля, в Агрызе и Агрызском районе Татарстана прошел ураган, который снес деревья, повредил крыши и фасады домов, а также оставил без электричества ряд улиц. Вместе с тем крупный град уничтожил урожай местных жителей.

В МЧС Татарстана поступило 19 сообщений о последствиях стихии. Всего в Агрызе зафиксировали 9 случаев падения деревьев, 5 случаев обрыва электропроводов и 5 случаев срыва кровли. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Последствия урагана. Фото: МЧС Татарстана

Ранее в Татарстане в результате падения автомобиля в реку погибли два человека.

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