В Марий Эл 9-летний мальчик утонул в реке во время отдыха на даче

Обстоятельства случившегося выясняются. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Во вторник, 11 июля, в Волжске на разрешенном для купания в Волге месте утонул 9-летний мальчик. Следственный комитет по Марий Эл по факту трагедии проводит проверку.

Установлено, что мужчина из Зеленодольска приехал с внуком на дачу в Волжский район. Когда ребенок купался, дедушка отвлекся. Затем внук пропал из виду.

Сейчас следствие уточняет все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Ранее в соседнем Татарстане 18-летние двойняшки утонули в реке.

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