В Татарстане названы остро нуждающиеся в кадрах отрасли экономики

Потребность в кадрах на производстве составляет 7,2 тысячи рабочих мест. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Татарстане названы отрасли экономики, остро нуждающиеся в кадрах. Речь идет о сферах производства, строительства и недвижимости, образования и науки, здравоохранения, сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Так, потребность в кадрах на производстве составляет 7,2 тысячи рабочих мест, в отрасли строительства и недвижимости – 3,1 тысячи мест, в сфере образования и науки – 1,8 тысячи мест, в здравоохранении – 1,8 тысячи мест, на транспорте – 1,5 тысячи мест.

Кроме того, в регионе нужны специалисты в сфере продаж и бытового обслуживания, в пищевой промышленности, консалтинге. В республике водителям предлагают зарплату в 33,7 тысячи рублей, инженерам - 37,8 тысячи рублей, врачам - 36,4 тысячи рублей, поварам - 25,3 тысячи рублей.

Напомним, в Казани в 2023 году медианная зарплата выросла на 20%.

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