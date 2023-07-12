Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость12 июля 2023 7:00

В Татарстане 12 июля ожидаются грозы и град

В республику пришло резкое похолодание
Адам САГАЛ
Ожидается сильный ветер

Ожидается сильный ветер

Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 12 июля, в Татарстане будет облачно. Местами пройдут дожди, грозы, где-то даже выпадет град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха будет 16–21 градус, на востоке Татарстана — до 24 градусов. Ночью станет прохладнее - от 10 до 15 градусов.

Ожидается сильный ветер: местами порывы будут достигать 24 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, как долго продлится похолодание в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram