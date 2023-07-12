В Татарстане 12 июля ожидаются грозы и град

Ожидается сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 12 июля, в Татарстане будет облачно. Местами пройдут дожди, грозы, где-то даже выпадет град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха будет 16–21 градус, на востоке Татарстана — до 24 градусов. Ночью станет прохладнее - от 10 до 15 градусов.

Ожидается сильный ветер: местами порывы будут достигать 24 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, как долго продлится похолодание в Татарстане.

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