В Казани в 2023 году на цветочное оформление и озеленение выделят 162 млн рублей

В 2022 году на цветочно-ландшафтные работы направили 55,5 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в 2023 году на цветочное оформление, озеленение и благоустройство города выделят 162 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в список задач подрядчика вошли посадка однолетних цветов, уход за объемными композициями, содержание систем полива, ремонт газонов, формовочная обрезка деревьев, посадка кустарников, нанесение граффити. Эти работы необходимо завершить до 29 февраля 2024 года.

В 2022 году на цветочно-ландшафтные работы направили 55,5 миллиона рублей.

Напомним, в Казани летом высадят три миллиона цветов.

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