В Татарстане уровень безработицы достиг исторического минимума

В Татарстане во втором квартале 2023 года общий уровень безработицы составил 2,2%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане во втором квартале 2023 года общий уровень безработицы составил 2,2%, что ниже, чем в среднем по России (3,4%) и по Приволжскому федеральному округу (2,7%), сообщает пресс-служба Минтруда республики.

При этом уровень регистрируемой безработицы в регионе достиг исторического минимума и составил 0,3% от общей численности рабочей силы. Так, на начало июля в республике насчитывается 6,1 тысячи безработных. Это на 1,4 тысячи человек меньше, чем в начале текущего года.

За этот период уровень занятости в республике составил 61,9%, а по стране - 60,3%, в ПФО - 59,7%. Также в центры занятости населения были приняты на учет в качестве ищущих работу 17,3 тысячи человек. А с начала 2023 года трудоустроились 11,7 тысячи человек (67,7%).

Напомним, в Казани уровень безработицы снизился в полтора раза.

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