Глава Татарстана обсудил перспективы развития Альметьевского трубного завода

Объединенная металлургическая компания - один из крупнейших российских производителей и поставщиков металлопродукции. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолием Седых перспективы развития Альметьевского трубного завода, сообщает пресс-служба раиса республики.

Встреча состоялась 11 июля в Доме правительства региона. Стороны рассмотрели вопросы текущей деятельности и перспективы развития объекта. Также была поднята тема дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и металлургической компанией.

Отметим, объединенная металлургическая компания - один из крупнейших российских производителей и поставщиков металлопродукции, а также сервиса для сферы энергетики, авто- и ЖД транспорта, строительства. В ее составе находятся шесть предприятий.

Напомним, ранее Рустам Минниханов обсудил с ОТР создание передачи про Татарстан.

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