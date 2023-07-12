В Татарстане в результате падения автомобиля в реку погибли два человека

В Татарстане автомобиль, в салоне которого находились два человека, сорвался с обрыва в реку Меша. Инцидент произошел около населенного пункта Карповка в Пестречинском районе республики.

Сообщение в спецслужбы поступило 11 июля в 18.42. Очевидцы обнаружили на берегу пустые палатки и высохшую еду. Здесь же лежал оторванный задний бампер с госномером от автомобиля. Людей поблизости не было. Звонивший предположил, что машина съехала с обрыва в реку.

На место выехали спасатели. Ночью, в 1.30, автомобиль «Ситроен» достали на берег. В салоне было обнаружено два тела – погибли 34-летний мужчина и 37-летняя женщина. Обстоятельства трагедии предстоит установить следователям.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане 18-летние двойняшки утонули в реке Ик. Узнав об этом, их родители попали в больницу.

Очевидцы обнаружили пустую палатку и высохшую еду Фото: МЧС Татарстана

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