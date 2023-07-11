В Зеленодольском районе Татарстана из Волги достали тело мужчины

Мужчина купался в необорудованном для этого месте. Фото: ТГ-канал МЧС

В Зеленодольском районе Татарстана из Волги достали тело 69-летнего мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по республике Татарстан. Сообщение о происшествии поступило в районе 16.00 часов.

Спустя три с половиной часа водолазы извлекли тело пенсионера из реки с глубины порядка 6 метров. Его нашли в 50 метрах от берега. Тело было передано полицейским.

Предварительная причина трагедии по данным МЧС — несоблюдение правил безопасности. Мужчина купался в необорудованном для плавания месте.

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