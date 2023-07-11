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НовостиОбщество11 июля 2023 17:48

В Татарстане построят три новые библиотеки

Об этом рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова
Елена СКВОРЦОВА
Всего на реализацию нацпроекта «Культура» на 2023 год предусмотрено более 1 млрд рублей

Всего на реализацию нацпроекта «Культура» на 2023 год предусмотрено более 1 млрд рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане построят три новые библиотеки. Об этом рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова. На создание трех модельных библиотек в Набережных Челнах, Тетюшском районе и Нижкамском районе уйдет порядка 20 млн рублей.

Всего на реализацию нацпроекта «Культура» на 2023 год предусмотрено более 1 млрд рублей. Из них 693 млн — федеральные средства, а 411 млн — республики Татарстан. По состоянию на июля освоено 69% от всей суммы.

Региональный проект «Культурная среда» предусматривает финансирование также в размере более 1 млрд рублей. На эти средства в Татарстане планируют обновить оборудование культурных учреждений.

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