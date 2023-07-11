Указ будет действовать с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Охотникам Татарстана определили лимит на добычу дичи на территории республики. Им разрешат добывать не более 1730 особей в год. Указ будет действовать с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024. Всего в перечень вошло пять видов зверей. На лосей объявлен лимит в 865 особей. На косуль — 668, на рысь — 3, на барсуков — 189, на оленя благородного лимит выставлен в 5 особей.

Кроме того, в документ включены квоты добычи охотничьих ресурсов на территориях закрепленных угодий и хозяйств в республике.

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