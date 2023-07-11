По проекту на первом этаже расположатся общественные помещения, а на 2-4 этажах жилые квартиры до 550 квадратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В историческом центре Казани планируют построить элитный жилой комплекс. Здание появится на улице Большой Красной, 49. Для него выделен участок размером в 2,7 тысячи квадратных метров.

По проекту на первом этаже расположатся общественные помещения, а на 2-4 этажах жилые квартиры до 550 квадратов. Паркинг будет подземным и рассчитан на 28 машин. Фасады здания выполнят из гранита, а высота дома не превысит другие постройки.

Разрешение на строительство было получено Юрием Чаплыгиным еще в 2021 году. Его дал исполком столицы Татарстана. Об этом пишет издание «Реальное время».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram