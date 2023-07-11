Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 16:29

В Сабинском районе Татарстана планируют возвести 18 домов за 80 млн

Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок
Елена СКВОРЦОВА
Заказчиком проекта выступил исполком Сабинского района

Заказчиком проекта выступил исполком Сабинского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сабинском районе Татарстана планируют возвести 18 одноквартирных домов за 80 млн рублей для нужд районного исполкома. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком проекта выступил исполком Сабинского района. Застраиваемая площадь составит порядка 1,5 тысяч квадратных метров, а площадь объектов будет от 54 до 108 квадратов.

Планируется, что дома будут строится в Шемордане, Татарской Икшурме, Сабабаше, Старой Икшурме, Больших Ныртах, Корсабаше, Тимершике и других населенных пунктах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram