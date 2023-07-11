В Сабинском районе Татарстана планируют возвести 18 домов за 80 млн

Заказчиком проекта выступил исполком Сабинского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сабинском районе Татарстана планируют возвести 18 одноквартирных домов за 80 млн рублей для нужд районного исполкома. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок. Заказчиком проекта выступил исполком Сабинского района. Застраиваемая площадь составит порядка 1,5 тысяч квадратных метров, а площадь объектов будет от 54 до 108 квадратов.

Планируется, что дома будут строится в Шемордане, Татарской Икшурме, Сабабаше, Старой Икшурме, Больших Ныртах, Корсабаше, Тимершике и других населенных пунктах.

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