Ежегодно на нее будет выделять по 8,6 млн Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане на борьбу с коррупцией направят 26,5 млн рублей. Для этого правительство региона подготовило новую редакцию государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан». Курировать программу будет руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров, а исполнителем станет минюст республики.

Согласно документу программа будет продлена еще на один год, до 2026 года. Ежегодно на нее будет выделять по 8,6 млн. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ»

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