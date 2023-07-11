Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 15:53

В Татарстане строящееся производство гексена готово на 31%

Об этом сообщила пресс-служба предприятия
Елена СКВОРЦОВА
На сегодняшний день полностью готов фундамент для тяжелого и негабаритного оборудования

На сегодняшний день полностью готов фундамент для тяжелого и негабаритного оборудования

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане строящееся производство гексена готово на 31%. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Там сообщили, что первые 25 единиц оборудования на заводе «Нижнекамскнефтехим» были установлены.

На сегодняшний день полностью готов фундамент для тяжелого и негабаритного оборудования, а также начался монтаж основных металлоконструкций и сборка трубопровода. Порядка 90% оборудования будет сделано российскими производителями. В ближайшее время состоится поставка еще 6 единиц оборудования. Планируется, что установку запустят в 2024 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram